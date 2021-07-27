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二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面

地產 14:00 2021/07/27

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50指標屋苑樓價，率先突破2019年5月的歷史高位，成為首個破頂的指數。樓價破頂後，下半年走勢如何？就目前整體市況而言論，二手樓價上行趨勢相對明顯。

  • 50指標屋苑，6月份平均價格15,623元新高
  • 購買力繼續流入樓價相對低水的二線屋苑
  • 叫價800萬元以下單位較寬按揭上限前倍升

利嘉閣地產統計的50指標屋苑，6月份實時成交的加權平均價格，最新報15,623元，比2019年5月的15,593元微升0.2%。踏入7月份多個大型屋苑造價保持上升勢頭，以太古城為上半月平均呎價22,059元，按月同期升約8%。至近日升勢由二綫屋苑接力，例如屯門大興花園、大角咀港灣豪庭等等，相信可推動樓價繼續升。

事實上，根據土地註冊資料顯示，今年上半年共錄約2.9萬宗二手買賣登記，平均每宗造價907萬元，港島區均價1,327萬元；九龍區為911萬元；新界區約751萬元。可見市區樓價升勢漸漸超出9成按揭（樓價800萬）的樓價上限，預期短期內購買力，繼續流入樓價相對低水的二綫屋苑及新界屋苑。

其次，根據中原地產網上放盤資料顯示，現時全港放盤叫價800萬元以下的單位，共有13,467個（包括未補地價單位），比今年1月的12,794個上升5.2%，比2019年10月政府放寬按揭上限前的6623個上升1倍，可見高成數按揭的上車盤市場仍有選擇，相信下半年成交量仍相對平穩，而價格仍會向上。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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