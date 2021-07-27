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光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂

名家專區 2021/07/27

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新冠疫情持續蔓延，最新的Delta變種病毒在多個地區肆虐，對全球疫情防控以及2021年下半年的經濟前景構成巨大威脅。Delta變種病毒對全球經濟正常化帶來新的不確定性和挑戰，確診病例的迅速上升也增加了

...

撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管

欄名 : 名家觀點

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