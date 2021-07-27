光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 名家專區 2021/07/27 分享： 新冠疫情持續蔓延，最新的Delta變種病毒在多個地區肆虐，對全球疫情防控以及2021年下半年的經濟前景構成巨大威脅。Delta變種病毒對全球經濟正常化帶來新的不確定性和挑戰，確診病例的迅速上升也增加了 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 2021/07/23 首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 【首域盈信】疫後投資部署 優質股危機過後更盛放 2021/07/22 【首域盈信】疫後投資部署 優質股危機過後更盛放 專訪 - 基金經理李浩德︰新經濟股政策風險未除 2021/07/22 基金經理李浩德︰新經濟股政策風險未除 中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工 2021/07/21 中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工 施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 2021/07/20 施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 宏觀分析 大行報告 新冠肺炎疫情 疫苗 疫情 美國 亞洲市場 經濟 中國 歐洲