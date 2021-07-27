恒指季檢倒數 新經濟股染藍呼聲仍高 名家專區 2021/07/27 分享： 恒生指數公司將在8月20日收市後公布季度檢討結果，市場預期繼續納入新經濟股，現時新經濟股佔恒指比重逾4成，若新經濟股暴跌則影響恒指持續受壓；若監管風暴完結，恒指則有望強勁反彈，成分股的進出，正影響恒指 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 梁安琪 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內地「雙減」政策 券商重新檢視教育股 2021/07/26 內地「雙減」政策 券商重新檢視教育股 交易講場 - 東奧開幕 體品股緣何散水？ 2021/07/24 東奧開幕 體品股緣何散水？ 交易講場 - 水災對經濟影響 券商料有限 2021/07/23 水災對經濟影響 券商料有限 交易講場 - 碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 2021/07/22 碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 交易講場 - 港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 2021/07/21 港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 港股 恒生指數 新經濟股 京東集團—SW（09618） 快手—W（01024） 網易－S（09999） 京東健康（06618） 思摩爾國際（06969） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 京東物流（02618）