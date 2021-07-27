恒指季檢倒數 新經濟股染藍呼聲仍高

恒生指數公司將在8月20日收市後公布季度檢討結果，市場預期繼續納入新經濟股，現時新經濟股佔恒指比重逾4成，若新經濟股暴跌則影響恒指持續受壓；若監管風暴完結，恒指則有望強勁反彈，成分股的進出，正影響恒指

...