家朗奪金全城振奮 DQ議員遲些做？

「少年劍神」張家朗為香港在東奧奪金，全城興奮！負責體育事務的民政事務局局長徐英偉，自然十分振奮，如此高興時刻，他另一項任務，發信予欲DQ的區議員，據知，不會在本周進行。

徐英偉最近有兩大任務，一是東京奧

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