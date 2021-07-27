家朗奪金全城振奮 DQ議員遲些做？ 名家專區 2021/07/27 分享： 「少年劍神」張家朗為香港在東奧奪金，全城興奮！負責體育事務的民政事務局局長徐英偉，自然十分振奮，如此高興時刻，他另一項任務，發信予欲DQ的區議員，據知，不會在本周進行。 徐英偉最近有兩大任務，一是東京奧 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 4特首熱門談覓地 2049前告別劏房？ 2021/07/26 4特首熱門談覓地 2049前告別劏房？ 有政戲 - 中央關注房屋 料地產界願配合 2021/07/23 中央關注房屋 料地產界願配合 有政戲 - Delta肆虐+英解封 港押後放寬入境計劃 2021/07/22 Delta肆虐+英解封 港押後放寬入境計劃 有政戲 - 葉劉3問柏傲莊事件 港府怎拆彈？ 2021/07/21 葉劉3問柏傲莊事件 港府怎拆彈？ 有政戲 - 逾210區議員已辭職 剩約20「待DQ」 2021/07/20 逾210區議員已辭職 剩約20「待DQ」 林鄭月娥 立法會 足球 運動 陳茂波 東京 電視 蛋 區議會 奧運會