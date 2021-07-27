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家朗奪金全城振奮 DQ議員遲些做？

名家專區 2021/07/27

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「少年劍神」張家朗為香港在東奧奪金，全城興奮！負責體育事務的民政事務局局長徐英偉，自然十分振奮，如此高興時刻，他另一項任務，發信予欲DQ的區議員，據知，不會在本周進行。

徐英偉最近有兩大任務，一是東京奧

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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