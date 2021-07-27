「黑色星期一」又如何?

上星期五美股三大指數均創新高收市，但受到中國當局加強對網企及校外培訓教育的整頓和監管，中港股市周一均出現「黑色星期一」，恒指勁跌超過一千一百點至二萬六千點邊緣，跌幅高達四巴仙，上證指數也跌八十三點即超

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