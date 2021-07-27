「黑色星期一」又如何? 名家專區 02:30 2021/07/27 分享： 上星期五美股三大指數均創新高收市，但受到中國當局加強對網企及校外培訓教育的整頓和監管，中港股市周一均出現「黑色星期一」，恒指勁跌超過一千一百點至二萬六千點邊緣，跌幅高達四巴仙，上證指數也跌八十三點即超 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 券商盈喜 股息料逾十厘！ 2021/07/23 券商盈喜 股息料逾十厘！ 投資坐標 - 吸納超高息盈喜股！ 2021/07/21 吸納超高息盈喜股！ 環球股市挫 眾愛股淡定! 2021/07/20 環球股市挫 眾愛股淡定! 投資坐標 - 盈利增二百倍的廉價好股！ 2021/07/16 盈利增二百倍的廉價好股！ 投資坐標 - 超高息股預期高增長！ 2021/07/14 超高息股預期高增長！ 教育股 龍記集團（00255） 信佳國際（00912） 鷹美(國際)（02368） 震雄集團（00057） 招商局商業房託（01503） 時捷集團（01184） 東岳集團（00189） 重慶鋼鐵（01053） 馬鞍山鋼鐵（00323）