【港股脈博】女股神科技旗艦基金清倉騰訊 外資沽盤未見底 （第二版）

港股今早在26000關反覆爭持，恒指今早低開約180點後，一度反彈倒升約130點。惟重磅科技藍籌繼續大跌拖累大市表現，恒指更一度閃跌逾450點，中午收報25922，半日跌269點或1%。

筆者今日見報專欄《透視中港美》文章「港股慎防大走資」，已提醒內地監管風波由科網平台擴大至補習教育，以至房地產等不同行業，正觸動海外機構投資者神經，減持中概科技股走資行動恐有餘未盡。

半日成交逾千五億 港滙連日試底

昨日港股成交大增至2,680多億元，為4月初騰訊 （00700） 大股東千億配股上板以來最大成交額已是響起警號。港股今早成交進一步急增，半日成交額已達1,538億元，較昨日同時段大增逾兩成，反映科技股為首沽盤有增無減。

港滙今早低見7.7798，連日下試7.78關口，亦初步反映資金有外流苗頭。騰訊、美團 （03690） 兩大跌市火藥庫繼續惹火，騰訊最多曾跌逾5%，美團更曾瀉近一成。

ARKK清盤騰訊 續減中概科技股

網民譽為「科技股女股神」的Cathie Wood主理的旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）昨披露，已於上周五（23/7）清倉騰訊。ARK系內其他ETF的騰訊持股，亦已由2月中高峰時持近1,200萬股騰訊美國預託證券（ADR），大減近8成至不足257萬股。

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另ARK系列ETF亦持續大手減持京東集團 （09618） 及比亞迪 （01211） 等中概科技股，當中ARKK持有中概股貝殼（美：BEKE）的股份，亦於上周五單日減半至140多萬股。外資不問價減持中概科技股的決心可見一班。

海外機構大戶減倉後是否一去不返暫難以判斷，但在加強監管不明朗因素大致釐清前，外資大舉重臨的機會不大。這亦是筆者過去兩日一直強調，散戶撈底宜慎之又慎的原因。

騰訊今早在465元關口，仍有逾千買盤掛出檢平貨，但防綫仍是再度失陷，股價曾低見464元。騰訊中午收報465.6元，跌5%。

撰文：劉德斌