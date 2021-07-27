新盤市場等待大型項目救市？ 名家專區 12:03 2021/07/27 分享： 屯門新盤上嵐日前推售79伙1房單位，沽出約5成單位，新盤的銷售氣氛略為放緩，但不代表新市場購買力枯竭，相信只是市場需時消化，等待下一個大型新盤出籠。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 新盤餘貨或跌穿萬伙 2021/07/07 新盤餘貨或跌穿萬伙 多個細戶新盤同期推 定價仍然進取 2021/07/23 多個細戶新盤同期推 定價仍然進取 你可能感興趣 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 12:03 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 新盤餘貨或跌穿萬伙 01:00 2021/07/07 新盤餘貨或跌穿萬伙 多個細戶新盤同期推 定價仍然進取 12:00 2021/07/23 多個細戶新盤同期推 定價仍然進取 最新專欄文章 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 2021/07/26 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 2021/07/23 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 2021/07/22 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 2021/07/20 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 星凱‧堤岸 Wetland Seasons Bay 維港1號 藝里坊‧1號 一手市場 屯門 美聯物業 西營盤 發展商