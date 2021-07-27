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新盤市場等待大型項目救市？

名家專區 12:03 2021/07/27

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屯門新盤上嵐日前推售79伙1房單位，沽出約5成單位，新盤的銷售氣氛略為放緩，但不代表新市場購買力枯竭，相信只是市場需時消化，等待下一個大型新盤出籠。

...

欄名 : 樓市分析

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