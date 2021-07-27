【大市拆局】港股午後沽盤急增成交創新高 典型外資散水格局（第二版）

港股午後跌勢急擴大，下午3時歐洲開市早段，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 為首的龍頭科技股沽盤急增， 一度推低恒指大跌逾1,400點。大市今日走勢，與昨日午後跌幅急擴大如出一轍。

港股午後成交更同步大增，全日成交逾3,600億元，較中午成交不足1,600多億元增1.3倍。歐洲早市沽盤急湧現，有理要相信沽盤主要來自環球基金的減倉盤。

外資急沽之際，港股通今日走資額放緩至約12億元，當中騰訊淨流出減至約4億元，美團及小米 （01810） 更錄約8億元及2億元少量淨流入。如確認環球基金減倉沽盤繼續湧現，有理由預期國家隊會化身北水南下護盤，以穩住中港股市情緒情況。

惟資金外流情況如未能止住，港股短綫任何超賣反彈，估計力度及幅度均甚為有限，暫宜觀望不宜大舉出擊撈底。

重磅藍籌銀行滙豐 （00005） 尾市仍逆市升近2%，而逆市上升的藍籌股又不限於滙豐，反映資金避險成為港股一大投資主題。

投資者對中概科技股監管風波憂慮揮之不去，中概科技股繼續大走資。惟專注港股投資的機構投資者，沽售科技藍籌套現後，不大可能全數持有現金等跌市，資金泊入受內地監管風險影響較微的行業，便成為跌市中機構投資者的另一課題。

國際及本地銀行股，預期受內地監管風波影響不大。機構資金初步率先湧向滙豐，在無甚消息支持下，滙豐股價今早最多大升5%，高見44.65元。恒指收市再瀉逾1,100點，惟滙豐仍逆市升1.8%，收報43.1元；中銀香港 （02388） 收市亦升0.8%。

散戶毋須避險 揸現金等機會

本地地產股為資金避險另一熱門板塊，尤其內房股恒大 （03333） 債務問題影響未明，內房股亦受購地金額比例新規制，基金大戶轉投本地地產股勢頭明顯。長實 （01113） 及領展 （00823） 分別逆市升1.2%及0.5%。

對於機構投資者而言，資金泊入避險之選是指定動作。但對於散戶而言，若預期大市跌勢未止，大可以揸現金靜候撈底機會，毋須轉投避險股。

撰文：劉德斌