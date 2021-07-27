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【大市拆局】滙豐逆市升半成 避險主題股熱炒

財金 12:52 2021/07/27

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重磅藍籌銀行滙豐 （00005） 逆市大升近半成，單一股份貢獻恒指80多點，成為港股今早大跌市中另一亮點。逆市大升的藍籌股又不只滙豐，資金避險成為今早港股一大投資主題，上升的藍籌實際遠較下跌的為多。

盡管恒指今早反覆大跌269點或1%，中午失守26000關。惟58隻藍籌股中，卻有34隻逆市上升，上升藍籌佔比近六成。

投資者對中概科技股監管風波憂慮揮之不去，中概科技股繼續大走資。惟專注港股投資的機構投資者，沽售科技藍籌套現後，不大可能全數持有現金等跌市，資金泊入受內地監管風險影響較微的行業，便成為跌市中機構投資者的另一課題。

國際及本地銀行股，預期受內地監管風波影響不大。機構資金初步率先湧向滙豐，在無甚消息支持下，滙豐股價今早最多大升5%，高見44.65元。中銀香港 （02388） 及恒生銀行 （00011） ，今早亦分別升2.2%及1.5%。

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散戶毋須避險  揸現金等機會

本地地產股為資金避險另一熱門板塊，尤其內房股恒大 （03333） 債務問題影響未明，內房股亦受購地金額比例新規制，基金大戶轉投本地地產股勢頭明顯。長實 （01113） 及領展 （00823） 半日分別大升近4%及2.2%。

另獲政策扶持的新能源行業新經濟股，監管風險遠較科技股為低，今亦成資金避險熱門之選。吉利（000175）及信義光能 （00968） 同升約5%，為表現最佳藍籌之一。

對於機構投資者而言，資金泊入險之選是指定動作，但對於散戶而言，若預期大市跌勢未止，大可以揸現金靜候撈底機會，毋須轉投避險股。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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