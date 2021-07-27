動漫音樂貫穿東奧 巧妙弘揚軟實力 國際 18:15 2021/07/27 分享： 今屆的東京奧運開幕禮上，最令打機一族感驚喜的，相信是各地代隊伍入場的環節，代表隊徐徐入場之際，播放是多部大受歡迎遊戲及動漫音樂，馬上喚起強烈感受。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 2021/07/25 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 2021/07/22 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 2021/07/21 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 2021/07/20 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 2021/07/17 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 你可能感興趣 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 21:22 2021/07/25 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 20:33 2021/07/22 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 17:14 2021/07/21 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 最新專欄文章 國金札記 - 華府扼殺美國夢？「民間太空人」遭潑冷水 今日 華府扼殺美國夢？「民間太空人」遭潑冷水 國金札記 - 英孤注一擲解封 以荷前車可鑑 2021/07/26 英孤注一擲解封 以荷前車可鑑 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 2021/07/25 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 國金札記 - 極端天氣頻現 ESG評級乘勢崛起 2021/07/23 極端天氣頻現 ESG評級乘勢崛起 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 2021/07/22 ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 運動 文娛藝術 多元文化 奧運會 東京 日本 音樂 遊戲