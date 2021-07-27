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動漫音樂貫穿東奧 巧妙弘揚軟實力

國際 18:15 2021/07/27

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今屆的東京奧運開幕禮上，最令打機一族感驚喜的，相信是各地代隊伍入場的環節，代表隊徐徐入場之際，播放是多部大受歡迎遊戲及動漫音樂，馬上喚起強烈感受。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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