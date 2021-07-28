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【雙減政策】教育新政落地 教育股震蕩未完

研究報告 09:01 2021/07/28

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內地政府於周六（24號）對教育行業實施「雙減」政策正式落地，以助減輕學生過重作業負擔及校外培訓的負擔。該政策實施後，將對教育培訓等相關行業進行監管，港股及美股相關概念股的股價一度下挫。東海證券指出，教育行業相關概念板塊及公司的利潤，或會受到一定利淡影響。

...

欄名 : 券商有路捉

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