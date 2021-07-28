【雙減政策】教育新政落地 教育股震蕩未完 研究報告 09:01 2021/07/28 分享： 內地政府於周六（24號）對教育行業實施「雙減」政策正式落地，以助減輕學生過重作業負擔及校外培訓的負擔。該政策實施後，將對教育培訓等相關行業進行監管，港股及美股相關概念股的股價一度下挫。東海證券指出，教育行業相關概念板塊及公司的利潤，或會受到一定利淡影響。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【經濟展望】下半年中國經濟趨勢向好 2021/07/23 【經濟展望】下半年中國經濟趨勢向好 【市場動向】降準後 下半年財政政策會加碼？ 2021/07/22 【市場動向】降準後 下半年財政政策會加碼？ 【行業分析】高溫推升用電量 煤價料維持強勢 2021/07/21 【行業分析】高溫推升用電量 煤價料維持強勢 【經濟展望】中國下半年地產及出口下行壓力增 2021/07/20 【經濟展望】中國下半年地產及出口下行壓力增 【降準系列】MLF 降息預期落空 市場博弈LPR壓縮成焦點 2021/07/20 【降準系列】MLF 降息預期落空 市場博弈LPR壓縮成焦點 市場動向 中國市場 教育行業 教育股