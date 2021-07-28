【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 研究報告 08:42 2021/07/28 分享： 5G作為最新一代的行動通訊技術，逐漸進入普羅大眾生活，5G基建、下遊產業日漸成熟，除了為市場提供更多職位外，亦帶來了新商機。近期的板塊焦點是5G下游的應用，及中電信(00728)回歸A股的消息。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 2021/07/27 【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 2021/07/27 【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 【經濟展望】中國製造業投資有「虛火」 下半年增速不宜高估？ 2021/07/27 【經濟展望】中國製造業投資有「虛火」 下半年增速不宜高估？ 【宏觀經濟】Delta殺到，全球資產有否入冬？ 2021/07/26 【宏觀經濟】Delta殺到，全球資產有否入冬？ 【市場潮流】ESG投資概念惹關注 中國市場迎機遇 2021/07/26 【市場潮流】ESG投資概念惹關注 中國市場迎機遇 5G 基建 A股 物聯網 中國證監會 北斗 深圳灣 英國 華為 人民幣