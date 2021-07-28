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【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 

研究報告 08:42 2021/07/28

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5G作為最新一代的行動通訊技術，逐漸進入普羅大眾生活，5G基建、下遊產業日漸成熟，除了為市場提供更多職位外，亦帶來了新商機。近期的板塊焦點是5G下游的應用，及中電信(00728)回歸A股的消息。

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欄名 : 大行有路捉

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