商戶租舖意慾增 助舖租尋底回升 名家專區 09:00 2021/07/28 分享： 疫情緩和下，本地消費理想，加上憧憬年尾有望通關，商戶租舖意慾提高，租務可望持續改善，商舖租金料見底。由2019年中社會事件，至去年爆發疫情，商舖市場受巨大衝擊，租金不斷下挫，情況至近期似乎有改善。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 專家樓論 相關文章 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 2021/07/07 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 你可能感興趣 商舖回穩勝商廈 01:00 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 09:00 2021/07/07 消費劵效應 舖位租金有望反彈？ 最新專欄文章 專家樓論 - 750萬可以買…… 今日 750萬可以買…… 專家樓論 - 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 2021/07/27 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 專家樓論 - 屯馬綫扯高樓價 2021/07/27 屯馬綫扯高樓價 愈住愈細樓市大趨勢？ 2021/07/26 愈住愈細樓市大趨勢？ 專家樓論 - 2萬元一呎 基本起跳價 2021/07/26 2萬元一呎 基本起跳價 疫情 商舖 世邦魏理仕