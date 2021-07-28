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商戶租舖意慾增  助舖租尋底回升

名家專區 09:00 2021/07/28

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疫情緩和下，本地消費理想，加上憧憬年尾有望通關，商戶租舖意慾提高，租務可望持續改善，商舖租金料見底。由2019年中社會事件，至去年爆發疫情，商舖市場受巨大衝擊，租金不斷下挫，情況至近期似乎有改善。

...

欄名 : 專家樓論

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