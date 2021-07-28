金風趁低買 中央撑風電 名家專區 2021/07/28 分享： 國企指數昨日又再出現股災，內地股市則出現小股災，但筆者相信國指超賣下反彈在即，博反彈可留意近日相對硬淨的政策股，尤其中央大力推動風電和儲能，有助金風科技（02208）未來盈利保持14%以上增長，股價昨 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股超賣等反彈 恒指26000築底 國指支持9000（第四版） 2021/07/27 港股超賣等反彈 恒指26000築底 國指支持9000（第四版） 中字股實力談 - 中移動撈貨 股息逾7厘 2021/07/27 中移動撈貨 股息逾7厘 中字股實力談 - 港股破底弱勢難改 利淡因素湧現添壓（第四版） 2021/07/26 港股破底弱勢難改 利淡因素湧現添壓（第四版） 中字股實力談 - 濰柴重拾增長 力拓農機氫燃 2021/07/23 濰柴重拾增長 力拓農機氫燃 中字股實力談 - 港股營造雙底 恒指阻力28200（第四版） 2021/07/22 港股營造雙底 恒指阻力28200（第四版） 金風科技（02208） 太陽能 用電量 碳中和 發電量 新能源 人民幣