金風趁低買 中央撑風電

國企指數昨日又再出現股災，內地股市則出現小股災，但筆者相信國指超賣下反彈在即，博反彈可留意近日相對硬淨的政策股，尤其中央大力推動風電和儲能，有助金風科技（02208）未來盈利保持14%以上增長，股價昨

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