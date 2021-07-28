北水非一面倒沽貨 買貨額同步增 名家專區 2021/07/28 分享： 北水7月以來累計走資439億元，內地資金買賣成港股跌市的其中一個指標，不過，雖然昨日仍走資13億元，有迹象顯示，內地資金開始買貨。 受美國打壓股 往往見北水支持 統計內地的資金流向，主要是透過交易所公布的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 恒指季檢倒數 新經濟股染藍呼聲仍高 2021/07/27 恒指季檢倒數 新經濟股染藍呼聲仍高 交易講場 - 內地「雙減」政策 券商重新檢視教育股 2021/07/26 內地「雙減」政策 券商重新檢視教育股 交易講場 - 東奧開幕 體品股緣何散水？ 2021/07/24 東奧開幕 體品股緣何散水？ 交易講場 - 水災對經濟影響 券商料有限 2021/07/23 水災對經濟影響 券商料有限 交易講場 - 碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 2021/07/22 碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 北水流入 港股 騰訊控股（00700） 平安好醫生（01833） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 小米集團－W（01810） 板塊