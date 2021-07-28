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北水非一面倒沽貨 買貨額同步增

名家專區 2021/07/28

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北水7月以來累計走資439億元，內地資金買賣成港股跌市的其中一個指標，不過，雖然昨日仍走資13億元，有迹象顯示，內地資金開始買貨。

受美國打壓股 往往見北水支持

統計內地的資金流向，主要是透過交易所公布的

...

撰文 : 譚志偉

欄名 : 交易講場

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