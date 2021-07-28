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【港股脈博】北水走資133億今年次高 港股反彈動力待確認（第三版）

財金 16:43 2021/07/28

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港股連續3日大跌，累挫2,600多點或9.5%後，今早曾在重磅科技股領漲下顯著反彈。恒指高開270點後，早段升幅一度擴大至430多點或1.7%。惟重磅科技藍籌騰訊 （00700） 表現反覆，拖累恒指最多曾倒跌逾百點。

重磅科技藍籌中，騰訊一度再挫逾5%，收市稍升1.2元或0.3%；小米 （01810） 及阿里巴巴 （09988） ，幾經爭持下回升近2%至4%，美團 （03690） 勁彈近8%。

重磅科技藍籌齊彈，支持恒指回升387點或1.5%，收報25473點。反彈市成交企於2,800多億元高水平，可視為初步利好訊號，反映買盤可能並非單純空倉回補等技術性因素主導。

但北水繼續大手沽貨，則或許反映港股築底反彈或仍言之尚早。港股通今日連續第8日淨流出，為2018年12月以來最長淨走資。今日北水走資額達133億元，為今年第二大單日淨流出。

騰訊股價反彈乏力，相信亦與北水沽盤源源不絶有關。騰訊過去9個交易已持續大走資150多億元，今日再捱沽機會甚高。

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騰訊以外，另一重磅藍籌友邦（01299）亦是一路走低，早段一度大跌4%，雖以近全日高位88.6元收市，仍跌近1%。友邦與內地監管風險關係不大，近日卻持續走低，相信更是大戶力壓港股的手影，相信短綫反彈仍會遇上不少阻力。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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