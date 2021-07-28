【期指結算】明日期結前大戶力沽友邦 8月期指炒低水後市偏淡（第二版）

7月期指明日結算前，今日進入期指轉倉高峰期。7月期指今早大部份時間轉高水約30點或以上，一度予投資者大市氣氛改善的印象。

7月期指中午收報25055，相對現貨恒指報25027，高水約28點；8月期指報24990，較恒指低水37點，較7月期指低水65點。

8月期指微低水 轉倉下月淡倉主導

計及少數藍籌8月除淨中期息及時間值等因素，按彭博計算，8月期指合理值較7月合約低64點。換言之，8月期指中午實際呈約1點輕微低水，今早大部份時間呈3至5點實際低水。

期指轉倉下月的操作，是為即月好倉或淡倉合約平盤的同時，為下月合約開新倉。若轉倉下月以好倉主導，先沽即月好倉合約，再買下月好倉建新倉，買賣操作上會稍為壓低即月合約，推高下月合約，出現下月合約高水現象；反之亦然，若轉倉下月以淡倉主導，下月合約則會炒低水。

重磅藍籌友邦連日瀉 大戶造淡手影

更值得注意的是，重磅藍籌友邦 （01299） 結算前連日大跌，今早港股一度反彈，友邦仍大跌近4%，或許是期結前大戶造淡的手影有關。明日期結後，港股後市偏淡機會較高。

撰文：劉德斌