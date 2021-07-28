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50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？

名家專區 17:26 2021/07/28

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樓價指數愈來愈逼近2019年的歷史高位，但差餉物業估價署公布，6月私人住宅售價指數報394.5點，距離2019年5月的歷史高位396.9點僅差0.6%。不過，若按利嘉閣統計的50指標屋苑即時成交樓價顯示，有一半屋苑超過歷史高。

...

欄名 : 樓市分析

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