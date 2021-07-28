50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 名家專區 17:26 2021/07/28 分享： 樓價指數愈來愈逼近2019年的歷史高位，但差餉物業估價署公布，6月私人住宅售價指數報394.5點，距離2019年5月的歷史高位396.9點僅差0.6%。不過，若按利嘉閣統計的50指標屋苑即時成交樓價顯示，有一半屋苑超過歷史高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價攀升 細戶仍有優勢 2021/07/16 樓價攀升 細戶仍有優勢 土地共享計劃 對私樓樓價影影響多大? 2021/07/23 土地共享計劃 對私樓樓價影影響多大? 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 2021/07/24 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 你可能感興趣 樓價攀升 細戶仍有優勢 14:00 2021/07/16 樓價攀升 細戶仍有優勢 土地共享計劃 對私樓樓價影影響多大? 14:00 2021/07/23 土地共享計劃 對私樓樓價影影響多大? 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 14:00 2021/07/24 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 最新專欄文章 新盤市場等待大型項目救市？ 2021/07/27 新盤市場等待大型項目救市？ 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 2021/07/26 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 2021/07/23 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 2021/07/22 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 二手市場 滙景花園 Yoho Town 將軍澳中心 栢慧豪園