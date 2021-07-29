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【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大

研究報告 12:48 2021/07/29

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智能汽車技術愈來愈成熟，加速汽車行業變革。對於產業投資的潛力來說，將由硬件制造轉移到IT軟件和服務側。

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欄名 : 大行有路捉

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