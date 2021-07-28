歐盟「環保關稅」 中印抱團反對

在對抗全球氣候變化的問題上，歐盟最近動真章，經濟學家以經濟誘因推動產能綠化的碳排放稅倡議，化為歐盟的「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱CBAM）。歐盟動起來，觸動中國及印度等發展中國家神經。

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