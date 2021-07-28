歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 國際 21:12 2021/07/28 分享： 在對抗全球氣候變化的問題上，歐盟最近動真章，經濟學家以經濟誘因推動產能綠化的碳排放稅倡議，化為歐盟的「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱CBAM）。歐盟動起來，觸動中國及印度等發展中國家神經。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 動漫音樂響東奧 日彰顯軟實力良機 今日 動漫音樂響東奧 日彰顯軟實力良機 動漫音樂貫穿東奧 巧妙弘揚軟實力 2021/07/27 動漫音樂貫穿東奧 巧妙弘揚軟實力 國金札記 - 華府扼殺美國夢？「民間太空人」遭潑冷水 2021/07/27 華府扼殺美國夢？「民間太空人」遭潑冷水 國金札記 - 英孤注一擲解封 以荷前車可鑑 2021/07/26 英孤注一擲解封 以荷前車可鑑 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 2021/07/25 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 ESG 環保措施 綠色金融 綠色生活 經濟 氣候暖化 歐盟 G20 中國 印度