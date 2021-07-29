  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (週四) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/29

分享：

近期市況持續波動，北水淨流出大增，加上中央政策加強監管多個經濟領域，後市點睇呢？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹
2021/07/26
長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹
【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
2021/07/28
【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！
2021/07/27
【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！
【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？
2021/07/22
【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？

你可能感興趣

長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹
00:01 2021/07/26
長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹
【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
17:04 2021/07/28
【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！
13:08 2021/07/27
【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！

最新專欄文章

【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
2021/07/28
【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！
2021/07/27
【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！
首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險
2021/07/26
首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險
【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！
2021/07/24
【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！
【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單）
2021/07/23
【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單）
人物專訪 趙文利 ETF 市盈率 港元 外資 恒生指數 恒生中國企業指數 人民幣

下一篇文章

【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版