【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！ 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/29 分享： 近期市況持續波動，北水淨流出大增，加上中央政策加強監管多個經濟領域，後市點睇呢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 2021/07/26 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 2021/07/28 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 2021/07/27 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 2021/07/22 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 你可能感興趣 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 00:01 2021/07/26 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 17:04 2021/07/28 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 13:08 2021/07/27 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 最新專欄文章 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 2021/07/28 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 2021/07/27 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險 2021/07/26 首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險 【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！ 2021/07/24 【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！ 【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單） 2021/07/23 【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單） 人物專訪 趙文利 ETF 市盈率 港元 外資 恒生指數 恒生中國企業指數 人民幣