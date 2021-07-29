長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 名家專區 2021/07/29 分享： 對於環球股市持續波動，首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑在接受本報訪問時表示，分析股票始終要回歸基本，注意企業盈利及風險因素。 他表示：「短期看，去年低基數效應下，我們預計企業盈利增長將普遍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭耀宗 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 加皇段乃榕︰借鑑電動車 做永續投資 2021/07/28 加皇段乃榕︰借鑑電動車 做永續投資 光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 2021/07/27 光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 2021/07/23 首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 【首域盈信】疫後投資部署 優質股危機過後更盛放 2021/07/22 【首域盈信】疫後投資部署 優質股危機過後更盛放 專訪 - 基金經理李浩德︰新經濟股政策風險未除 2021/07/22 基金經理李浩德︰新經濟股政策風險未除 中國 經濟 香港 新經濟 新鴻基地產（00016） 太古地產（01972） 華潤置地（01109） 太古地產 劉國傑 安踏體育（02020）