長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險

對於環球股市持續波動，首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑在接受本報訪問時表示，分析股票始終要回歸基本，注意企業盈利及風險因素。

他表示：「短期看，去年低基數效應下，我們預計企業盈利增長將普遍

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