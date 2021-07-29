有懷疑 揸現金 名家專區 2021/07/29 分享： 港股連續3日大跌，累挫2,600多點或9.5%後，昨日終迎來近400點顯著反彈。惟恒指反彈升勢來得不易，早段雖曾升逾400點，短暫試穿25500點關口即受阻回落，高位一度急回逾500點倒跌。 重磅科技藍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 資金大暴走 港交所追跌風險高 2021/07/28 資金大暴走 港交所追跌風險高 透視中港美 - 港股慎防大走資 2021/07/27 港股慎防大走資 透視中港美 - 監管風險難測 外資避之則吉 2021/07/26 監管風險難測 外資避之則吉 透視中港美 - 中移動蓄勢再上 春江鴨偷步蠢動 2021/07/24 中移動蓄勢再上 春江鴨偷步蠢動 透視中港美 - 電動車加速 豈止比亞迪 2021/07/23 電動車加速 豈止比亞迪 港股 藍籌股 北水流入 騰訊控股（00700） 信義光能（00968） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 新能源 股票