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有懷疑 揸現金

名家專區 2021/07/29

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港股連續3日大跌，累挫2,600多點或9.5%後，昨日終迎來近400點顯著反彈。惟恒指反彈升勢來得不易，早段雖曾升逾400點，短暫試穿25500點關口即受阻回落，高位一度急回逾500點倒跌。

重磅科技藍

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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