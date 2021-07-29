ASM業績優秀 估值可以提升

國企指數一如預期超賣反彈，隨着出現「身懷六甲」形態，有望反彈到下周「立秋」，而ASM太平洋（00522）昨日雖未能跟大市升，但上半年盈利增長逾2倍至12.5億元，全年有望增長近五成，加上其估值是一眾半

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