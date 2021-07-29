ASM業績優秀 估值可以提升 名家專區 2021/07/29 分享： 國企指數一如預期超賣反彈，隨着出現「身懷六甲」形態，有望反彈到下周「立秋」，而ASM太平洋（00522）昨日雖未能跟大市升，但上半年盈利增長逾2倍至12.5億元，全年有望增長近五成，加上其估值是一眾半 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指現死亡交叉 港股反彈完再跌（第四版） 2021/07/28 恒指現死亡交叉 港股反彈完再跌（第四版） 中字股實力談 - 金風趁低買 中央撑風電 2021/07/28 金風趁低買 中央撑風電 中字股實力談 - 港股超賣等反彈 恒指26000築底 國指支持9000（第四版） 2021/07/27 港股超賣等反彈 恒指26000築底 國指支持9000（第四版） 中字股實力談 - 中移動撈貨 股息逾7厘 2021/07/27 中移動撈貨 股息逾7厘 中字股實力談 - 港股破底弱勢難改 利淡因素湧現添壓（第四版） 2021/07/26 港股破底弱勢難改 利淡因素湧現添壓（第四版） ASM太平洋（00522） 中芯國際（00981） 華虹半導體（01347） 電動車 晶片 台積電 顯示器 美元