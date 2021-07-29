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閙缺地荒 新界地皮 市區地價

地產 00:14 2021/07/29

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政府推地減少，每年官地供應少於10幅，僧多粥少下， 發展商之間搶地戰加劇，再加上政府銳意發展新界北，帶動古洞北區內地價直逼市區水平。

  • 本地度政府僅推4住宅地
  • 「麵粉倉」供應陸續沽清
  • 政府銳意拓展新界北地區

今次批出的古洞第24區住宅地，每平方呎樓面地價8,499元，相較4月份批出的第25區地皮每呎樓面地價7,184元，短短3個月內高出18%，地價升幅高過樓價。

雖然第25區地皮涉及近7萬平方呎公共交通交滙處，扣除後樓面地價增加至7,700元左右，但整體而言，發展商出價有所上升屬於無可爭議。

地價上升的重要因素，在於官地供應正在減少，以在2016/17年度高峰期為例，一年推出的政府住宅地多達21幅，但過去兩個年度，已經跌至每年僅9幅，最新2021至22年度至今更只是推出4幅住宅地。

政府不但推出的官地數量減少，整體土地供應庫亦漸見短缺，過往「麵粉倉」的將軍澳南、大埔白石角、日出康城，以至近年的啟德、黃竹坑站土地供應均陸續沽清，在缺乏大型地皮供應下，發展商搶地搶到新界區，推高地價水平。

至於未來較成熟的新社區將會來自古洞北、粉嶺北，而且近期官員先後發言要發展新界北區，包括特首林鄭月娥早前指，對新界北發展有新想法，會以一個整全方法去研究新界北發展，均令發展商憧憬北區未來變天。

事實上，從現時發展商搶地的出價高達每呎近8,500元，已經貼近市區地價水平，例如去年華懋投得的市建局深水埗地價每呎亦只是8,767元。按照這個趨勢，未來古洞北地價隨時更進一步，與市區地價看齊。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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