【期指結算】600億期指今結算 大戶挾淡還看3焦點（第三版）

7月期指今日結算，港交所 （00388） 每日數據顯示，截至昨日收市，7月恒指、國指及科指期貨，分別仍有2.36萬張、6.1萬張及5,800張未平倉合約，合共面值約595億元期貨合約，大部份今日現金結算。

港股連續大跌3日後，昨日反彈走勢反覆，惟晚上外電傳出，中證監召集主要投資銀行高層召開綫上會議，與會者來自多間主要國際銀行。據報，會議由中證監副主席方昇海主持，會上談及教育部門的政策具針對性，無意傷害其他行業的公司。

報導若屬實，中證監力圖為不斷升温的監管憂慮降温，讓投資者評估政策風險有所依據，固然是負責任做法。但無論科網平台反壟斷、整肅補習教育或房地產行業，都各有專責部門主管，並非中證會單方面主導。會晤能否徹底釋除國際投資者疑慮有待觀望，但好友結算日乘勢大舉反擊是必然劇本。

恒指若企26000關 短綫反彈未完

恒指今早裂口高開747點或2.9%，開報26221。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 開市急彈逾9%及10%，兩大科技藍籌收市同升約一成，強勢持續；阿里巴巴 （09988） 亦升近8%，小米 （01810） 則升逾3%。

值得注意的是，日前超賣的科技、新經濟藍籌急彈的同時，日前跌市中被捧為避險之選的本地銀行、地產股近全綫回落，今日有多達24隻藍籌逆市跌，升勢不及國指及恒生科指成份股般全面。

港股今日市況看3個焦點，其一是恒指能否升到尾。恒指收市位26315，較開市高出近百點，圖表上呈小陽燭向好。短期後市如能升越本周一高位約26825，有望回補下跌裂口再上。

升市成交增減 北水重臨與否關鍵

其二是大市成交，周二1,200點大跌市成交達3,600億元創新高後，周三及今日稍為回落至2,800多億元及2,500多億元，仍屬近日較高水平。這或反映昨日升市並非單純挾倉虛火，而是有不少實際買盤配合。

最後，北水流向並未跟隨內地當局的指揮捧逆轉。港股通昨再錄約46億淨流出，淨走資紀錄卻延至連續第9日，平了2018年12月的北水最長走資紀錄。美團單日出走資約47億元，騰訊及小米分別淨流出約7億元及2億多元。

撰文：劉德斌