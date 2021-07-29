【期指結算】600億期指今結算 大戶挾淡還看3焦點（第二版）

7月期指今日結算，港交所 （00388） 每日數據顯示，截至昨日收市，7月恒指、國指及科指期貨，分別仍有2.36萬張、6.1萬張及5,800張未平倉合約，合共面值約595億元期貨合約，大部份今日現金結算。

港股連續大跌3日後，昨日反彈走勢反覆，惟晚上外電傳出，中證監召集主要投資銀行高層召開綫上會議，與會者來自多間主要國際銀行。據報，會議由中證監副主席方昇海主持，會上談及教育部門的政策具針對性，無意傷害其他行業的公司。

報導若屬實，中證監力圖為不斷升温的監管憂慮降温，讓投資者評估政策風險有所依據，固然是負責任做法。但無論科網平台反壟斷、整肅補習教育或房地產行業，都各有專責部門主管，並非中證會單方面主導。會晤能否徹底釋除國際投資者疑慮有待觀望，但好友結算日乘勢大舉反擊是必然劇本。

恒指若企26000關 短綫反彈未完

恒指今早裂口高開747點或2.9%，開報26221。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 開市急彈逾9%及10%，兩大科技藍籌半日同升約8%，強勢持續；阿里巴巴 （09988） 半日亦升近7%，小米 （01810） 則升2%。

值得注意的是，日前超賣的科技、新經濟藍籌急彈的同時，日前跌市中被捧為避險之選的本地銀行、地產股近全綫回落，今早有多達24隻藍籌逆市跌，升勢不及國指及恒生科指成份股般全面。

▼ 點擊圖片放大

港股今日市況看3個焦點，其一是恒指能否升到尾，最好是以高於開市位報收，圖表上出現陽燭。如恒指能企於26000關口以上收市，亦為維持強勢表現。

升市成交增減 北水重臨與否關鍵

其二是大市成交，周二1,200點大跌市達3,600億元創新高後，昨反彈日回落至2,800多億元。若今日反彈市成交遠低於2,800億元，則可視為未獲成交配合，升市步伐未穩。港股今早半日成交1446億元，較昨日同時段略減8%，上升動力有待提升。

最後，中央部份與官媒配合全方位撐，注意A股高開後動向，以至北水會否因應A股回穩重新流入。A股今早表現向好，滬深300指數及上證綜指分別升1.4%及1%。惟北水半日再走資約22億元，走資額雖較昨日133億元大減，但未見資金大舉流入，反彈動力仍觀察。

撰文：劉德斌