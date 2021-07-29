【中央撐市】中央撐市出口又出手 北水未買帳續走資（第三版）

在中央當局全方位撐市下，港股今期指結算日大反攻，裂口高開747點後，早段一直保持強勢。恒指由頭升到尾，收報26315，升841點或3.3%。

中證監約談投行 協調撐市揭序幕

中央的全方位撐市行動，據報由中證監揭開序幕，昨日召集多家投資銀行高層進行綫上會面，安撫外資近日加強補習教育監管有針對性，無意傷害其他行業的公司。消息刺激中概股隔夜美股近全面急彈，恒指夜期飆升逾700點。

官媒深夜發文 經濟向好開改革不變

官媒新華社則趕在昨晚深夜發文，為近日中港市場大跌市派定心丸，指「近期，中國股市出現較大波動，市場存在一定的擔憂情緒」、「深入分析當前市場關心的幾方面問題，不難得出結論：中國經濟持續向好的基本面沒有发生變化，中國改革開放的步伐依然堅定，中國資本市場发展的基礎依然穩固。」

人行淨投放200億 近1個月首放水

人民銀行今早接力，通過公開市場操作淨投放200億元人民幣資金，是自6月底銀行半年結以來，近1個月來首次放水行動。

中證監、官媒及人行合力撐市，不單在期結日挾升港股，內地A股亦全綫反彈，上證綜指及滬深300指全日分別大升約1.5%及1.9%。

北水未跟指揮捧 連續9日最長走資

惟值得注意的是，北水流向並非跟隨當局的指揮捧逆轉。港股通全日錄約46億淨流出，雖較昨日大走資133億元今年第二高水平大減，淨走資紀錄卻延至連續第9日，平了2018年12月的北水最長走資紀錄。

撰文：劉德斌