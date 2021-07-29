東九龍甲廈空置壓力仍大

近期甲廈空置率跌勢有所放緩，惟環球疫情未平息，租務仍以搬遷更換質素為主較少新增需求，特別空置交相對較高的東九龍，大手租務成交來自區內搬遷，面對新供應殺到，空置率偏高料維持頗長時間。隨著本港疫情緩和，整體商業氣氛稍轉好。中原(工商舖)資料顯示，6月份九龍區整體甲廈空置率錄得約12.42%，比5月份回落0.19個百分點。

...