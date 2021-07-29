  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (週四) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東九龍甲廈空置壓力仍大

名家專區 11:48 2021/07/29

分享：

近期甲廈空置率跌勢有所放緩，惟環球疫情未平息，租務仍以搬遷更換質素為主較少新增需求，特別空置交相對較高的東九龍，大手租務成交來自區內搬遷，面對新供應殺到，空置率偏高料維持頗長時間。隨著本港疫情緩和，整體商業氣氛稍轉好。中原(工商舖)資料顯示，6月份九龍區整體甲廈空置率錄得約12.42%，比5月份回落0.19個百分點。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

商廈空置率 高處未算高
2021/06/03
商廈空置率 高處未算高
大手租務頻現 商廈空置仍難改善？
2021/06/30
大手租務頻現 商廈空置仍難改善？

你可能感興趣

商廈空置率 高處未算高
14:00 2021/06/03
商廈空置率 高處未算高
大手租務頻現 商廈空置仍難改善？
09:00 2021/06/30
大手租務頻現 商廈空置仍難改善？

最新專欄文章

50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？
2021/07/28
50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？
新盤市場等待大型項目救市？
2021/07/27
新盤市場等待大型項目救市？
白居二2020 焫焫焫焫焫焫著
2021/07/26
白居二2020 焫焫焫焫焫焫著
綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？
2021/07/23
綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？
不宜過份解讀銀行停做樓花按揭
2021/07/22
不宜過份解讀銀行停做樓花按揭
商廈 空置率 商舖 觀塘 九龍灣

下一篇文章

港將再揚威奧運 推廣良機促普及
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版