東九龍甲廈空置壓力仍大 名家專區 11:48 2021/07/29 分享： 近期甲廈空置率跌勢有所放緩，惟環球疫情未平息，租務仍以搬遷更換質素為主較少新增需求，特別空置交相對較高的東九龍，大手租務成交來自區內搬遷，面對新供應殺到，空置率偏高料維持頗長時間。隨著本港疫情緩和，整體商業氣氛稍轉好。中原(工商舖)資料顯示，6月份九龍區整體甲廈空置率錄得約12.42%，比5月份回落0.19個百分點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 你可能感興趣 商廈空置率 高處未算高 14:00 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 09:00 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 最新專欄文章 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 2021/07/28 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 新盤市場等待大型項目救市？ 2021/07/27 新盤市場等待大型項目救市？ 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 2021/07/26 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 2021/07/23 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 2021/07/22 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 商廈 空置率 商舖 觀塘 九龍灣