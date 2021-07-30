【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 研究報告 09:16 2021/07/30 分享： 2021年1-6月工業企業利潤數據公布，數據按年增長66.9%，惟5、6月按年增速放緩，近兩月開始步入緩慢下行通道。分行業來看，利潤大多集中在上游行業，最大的成因之一為終端需求偏弱，致令價格難以向下游傳導。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 2021/07/29 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 2021/07/28 【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 2021/07/27 【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 2021/07/27 【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 【經濟展望】中國製造業投資有「虛火」 下半年增速不宜高估？ 2021/07/27 【經濟展望】中國製造業投資有「虛火」 下半年增速不宜高估？ 碳中和 壓力 經濟 PPI 行業