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【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業

研究報告 09:16 2021/07/30

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2021年1-6月工業企業利潤數據公布，數據按年增長66.9%，惟5、6月按年增速放緩，近兩月開始步入緩慢下行通道。分行業來看，利潤大多集中在上游行業，最大的成因之一為終端需求偏弱，致令價格難以向下游傳導。

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欄名 : 大行有路捉

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