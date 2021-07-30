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【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！

名家專區 07:19 2021/07/30

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內地近日持續加大對各行各業的監管範圍，為鞏固中央的「住房不炒」方針，傳出被納入「三條紅線」試點的幾十間重點房地產企業，已被監管部門要求，其買地金額不得超過年度銷售額的40%。

「長勝將軍」劉國傑分享揀股秘笈，詳見：【下一頁

對於內房的監管力度似乎有所加緊，摩根大通私人銀行亞洲董事總經理兼亞洲股票策略部主管鄭子豐表示：

「內房無可避免將成為中國經濟發展的一大痛點，因為內地政府唔會希望有任何一間內房爆煲，從而拖累經濟，相信未來放鬆政策監管的機會並唔高。

更多鄭子豐對國策看法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +2

對於整體行業的債務問題，鄭子豐認為視乎個別公司的還債能力，又不排除未來將有行業整合的情況出現，並指：

「目前內房板塊整體估值偏低，公司市盈率一般只有幾倍，但你話係唔係『抵買』呢？我又覺得唔係，因為係政府政策調控下，內房盈利一定會受到影響，好難估到底幾時到底。

「假如內房再跌，想博內房嘅話，可以考慮下有商業樓宇、收租業務的公司，呢方面未被政策所限制，另外，國企在借貸、周轉方面的能力料較民企更佳。」

他又認為，受政策扶持的板塊，如綠色科技、芯片等板塊的前景更佳。

更多專訪內容，可留意「封面故事」。

記者：陳紫瑩

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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