北區地價急升 農地補價要快手 名家專區 09:00 2021/07/30 分享： 日前古洞第24區地皮以高價每呎8499元批出，同區以至整個新界北日後補地價亦會日漲船高，相信發展商要補地價須加快步伐。會德豐日前以41.85億元投得古洞第24區地皮，每呎樓面地價約8499元，相較毗鄰新地在今年4月投得的第25區地皮，地價3個月升18%，連同早前鄰近的永泰以每呎9209元投得粉嶺公路住宅地，均見到整個新界北區地價正在變天，開始有逼近市區的趨勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【地皮開標】會德豐41.85億高價奪古洞第24區住宅地 樓面呎價達8499元 地價3個月升2成 2021/07/28 【地皮開標】會德豐41.85億高價奪古洞第24區住宅地 樓面呎價達8499元 地價3個月升2成 閙缺地荒 新界地皮 市區地價 2021/07/29 閙缺地荒 新界地皮 市區地價 你可能感興趣 【地皮開標】會德豐41.85億高價奪古洞第24區住宅地 樓面呎價達8499元 地價3個月升2成 22:33 2021/07/28 【地皮開標】會德豐41.85億高價奪古洞第24區住宅地 樓面呎價達8499元 地價3個月升2成 閙缺地荒 新界地皮 市區地價 00:14 2021/07/29 閙缺地荒 新界地皮 市區地價 最新專欄文章 東九龍甲廈空置壓力仍大 2021/07/29 東九龍甲廈空置壓力仍大 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 2021/07/28 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 新盤市場等待大型項目救市？ 2021/07/27 新盤市場等待大型項目救市？ 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 2021/07/26 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 2021/07/23 綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 新界北 補地價 賣地 農地 新世界 粉嶺 上水 新地 泛海 發展商