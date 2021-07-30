北區地價急升 農地補價要快手

日前古洞第24區地皮以高價每呎8499元批出，同區以至整個新界北日後補地價亦會日漲船高，相信發展商要補地價須加快步伐。會德豐日前以41.85億元投得古洞第24區地皮，每呎樓面地價約8499元，相較毗鄰新地在今年4月投得的第25區地皮，地價3個月升18%，連同早前鄰近的永泰以每呎9209元投得粉嶺公路住宅地，均見到整個新界北區地價正在變天，開始有逼近市區的趨勢。

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