長汽強者愈強 盈利續高增長 名家專區 2021/07/30 分享： 國企指數昨日出現報復式反彈，小心反彈完又再探底！但大市仍處於反彈勢頭下，可繼續向強勢股又或政策股埋手，長城汽車（02333）昨日創上市新高，在汽車塊板中估值雖高，但新能源汽車受歡迎，以及未來盈利可保持 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股反彈未完 追捧騰訊阿里（第四版） 2021/07/29 港股反彈未完 追捧騰訊阿里（第四版） 中字股實力談 - ASM業績優秀 估值可以提升 2021/07/29 ASM業績優秀 估值可以提升 中字股實力談 - 恒指現死亡交叉 港股反彈完再跌（第四版） 2021/07/28 恒指現死亡交叉 港股反彈完再跌（第四版） 中字股實力談 - 金風趁低買 中央撑風電 2021/07/28 金風趁低買 中央撑風電 中字股實力談 - 港股超賣等反彈 恒指26000築底 國指支持9000（第四版） 2021/07/27 港股超賣等反彈 恒指26000築底 國指支持9000（第四版） 長城汽車（02333） 銷售 汽車 碳中和 新能源 人民幣 板塊