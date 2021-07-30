長汽強者愈強 盈利續高增長

國企指數昨日出現報復式反彈，小心反彈完又再探底！但大市仍處於反彈勢頭下，可繼續向強勢股又或政策股埋手，長城汽車（02333）昨日創上市新高，在汽車塊板中估值雖高，但新能源汽車受歡迎，以及未來盈利可保持

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