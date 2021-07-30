  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 02:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長汽強者愈強 盈利續高增長

名家專區 2021/07/30

分享：

國企指數昨日出現報復式反彈，小心反彈完又再探底！但大市仍處於反彈勢頭下，可繼續向強勢股又或政策股埋手，長城汽車（02333）昨日創上市新高，在汽車塊板中估值雖高，但新能源汽車受歡迎，以及未來盈利可保持

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股反彈未完 追捧騰訊阿里（第四版）
2021/07/29
港股反彈未完 追捧騰訊阿里（第四版）
中字股實力談 - ASM業績優秀 估值可以提升
2021/07/29
ASM業績優秀 估值可以提升
中字股實力談 - 恒指現死亡交叉 港股反彈完再跌（第四版）
2021/07/28
恒指現死亡交叉 港股反彈完再跌（第四版）
中字股實力談 - 金風趁低買 中央撑風電
2021/07/28
金風趁低買 中央撑風電
中字股實力談 - 港股超賣等反彈 恒指26000築底 國指支持9000（第四版）
2021/07/27
港股超賣等反彈 恒指26000築底 國指支持9000（第四版）
長城汽車（02333） 銷售 汽車 碳中和 新能源 人民幣 板塊

上一篇文章

廚界捐助河南水災

下一篇文章

吉利指向30元 升穿下跌楔形
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版