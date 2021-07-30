信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股

「再通脹」與通脹雖然只是一字之差，但「再通脹」與通脹的經濟影響卻不大相同。究竟「再通脹」是甚麼？「再通脹」和通脹又有何分別？在「再通脹」環境下，出現了「再通脹交易」的情況，其中有何關注點？市場預料「再

...