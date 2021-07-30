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信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股

名家專區 2021/07/30

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「再通脹」與通脹雖然只是一字之差，但「再通脹」與通脹的經濟影響卻不大相同。究竟「再通脹」是甚麼？「再通脹」和通脹又有何分別？在「再通脹」環境下，出現了「再通脹交易」的情況，其中有何關注點？市場預料「再

...

撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）私人銀行執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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