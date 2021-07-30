信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股 名家專區 2021/07/30 分享： 「再通脹」與通脹雖然只是一字之差，但「再通脹」與通脹的經濟影響卻不大相同。究竟「再通脹」是甚麼？「再通脹」和通脹又有何分別？在「再通脹」環境下，出現了「再通脹交易」的情況，其中有何關注點？市場預料「再 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）私人銀行執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 2021/07/29 長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 專訪 - 加皇段乃榕︰借鑑電動車 做永續投資 2021/07/28 加皇段乃榕︰借鑑電動車 做永續投資 光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 2021/07/27 光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 2021/07/23 首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 【首域盈信】疫後投資部署 優質股危機過後更盛放 2021/07/22 【首域盈信】疫後投資部署 優質股危機過後更盛放 經濟 通脹 美國聯儲局 財政政策 CPI 股票 年金 板塊 銀行 美元