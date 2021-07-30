【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！

小米集團 （01810） 早前宣布，由手機製造擴大戰綫到造車市場，董事長兼首席執行官雷軍今年3月時揚言，要為造車押上人生全部聲譽，計劃未來10年投資100億美元（相當於780億港元）進軍智能電動車業務，首期投資額達100億元人民幣，產品最快3年後推出市場。

內地電動車代表比亞迪 （01211） 表明支持小米投資汽車領域，並稱願意跟小米達成合作，目前正在洽談個別項目。比亞迪董事長王傳福6月中出席活動時表示，兩者有良好合作關係，乃因比亞迪一直替小米代工大量手機，雙方有非常戰略性的合作關係。

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對此，摩根大通私人銀行亞洲董事總經理兼亞洲股票策略部主管鄭子豐在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「汽車產業係一個長綫投資主題，因為中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和，碳中和涉及的行業就包括了：電動車、電池、新能源等投資機會，並引發對原材料的需求。」

他續道：

「在選股方面，要找對供應鏈有影響力的公司，例如半導體、製車、電池等都涉及汽車產業鏈，由於碳中和有增長前景，所以這批公司近期遇上跌市、但調整也不太大。上游做電池、充電池的我們都鍾意。」