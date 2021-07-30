反制裁法實施 港銀行「左右為難」？ 名家專區 2021/07/30 分享： 特首林鄭月娥等11名高官，因美國制裁，難有銀行服務；人大常委下月料出招，把《反外國制裁法》，透過《基本法》附件三在港實施，香港銀行等金融機構，擔心屆時恐陷入左右為難的困局。 林鄭去年11月曾透露，自己因 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺出手查壹傳媒 揭背後來龍去脈 2021/07/29 財爺出手查壹傳媒 揭背後來龍去脈 有政戲 - 張家朗凱旋歸 港搞慶功大滙演？ 2021/07/28 張家朗凱旋歸 港搞慶功大滙演？ 有政戲 - 家朗奪金全城振奮 DQ議員遲些做？ 2021/07/27 家朗奪金全城振奮 DQ議員遲些做？ 有政戲 - 4特首熱門談覓地 2049前告別劏房？ 2021/07/26 4特首熱門談覓地 2049前告別劏房？ 有政戲 - 中央關注房屋 料地產界願配合 2021/07/23 中央關注房屋 料地產界願配合 中國 香港 美國 政治 林鄭月娥 基本法 人大常委 中銀香港（02388） 銀行 美元