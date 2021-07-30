反制裁法實施 港銀行「左右為難」？

特首林鄭月娥等11名高官，因美國制裁，難有銀行服務；人大常委下月料出招，把《反外國制裁法》，透過《基本法》附件三在港實施，香港銀行等金融機構，擔心屆時恐陷入左右為難的困局。

林鄭去年11月曾透露，自己因

...