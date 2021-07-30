教育股僅短炒 基本因素未轉好 名家專區 2021/07/30 分享： 內地加強監管教育行業引發教育股斷崖式下挫，連帶各行業監管消息造成「監管大跌市」。 官媒立即連環出聲維穩，指部分資金誤讀政策，並強調政策有利中國長遠發展，昨教育股亦隨大市反彈。不過，基本因素未有因發聲而轉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股兩因素 恐難擺脫小漲大回格局 2021/07/29 港股兩因素 恐難擺脫小漲大回格局 交易講場 - 北水非一面倒沽貨 買貨額同步增 2021/07/28 北水非一面倒沽貨 買貨額同步增 交易講場 - 恒指季檢倒數 新經濟股染藍呼聲仍高 2021/07/27 恒指季檢倒數 新經濟股染藍呼聲仍高 交易講場 - 內地「雙減」政策 券商重新檢視教育股 2021/07/26 內地「雙減」政策 券商重新檢視教育股 交易講場 - 東奧開幕 體品股緣何散水？ 2021/07/24 東奧開幕 體品股緣何散水？ 中國 經濟 教育股 新東方—S（09901） 新東方在綫（01797） 思考樂教育（01769） 中滙集團（00382） 中教控股（00839） 豆神教育（深：300010） 社會民生