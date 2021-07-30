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教育股僅短炒 基本因素未轉好

名家專區 2021/07/30

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內地加強監管教育行業引發教育股斷崖式下挫，連帶各行業監管消息造成「監管大跌市」。

官媒立即連環出聲維穩，指部分資金誤讀政策，並強調政策有利中國長遠發展，昨教育股亦隨大市反彈。不過，基本因素未有因發聲而轉

...

撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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