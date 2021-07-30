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【資金流向】盈富恒生國指ETF打入5大成交 後市是吉是凶?（第二版）

財金 12:04 2021/07/30

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中概科技股昨日展開報復式反彈後，昨晚美股ADR交易已普遍回落。市場焦點全放在科技股，或許未有注視到盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 成交大增，今早同打入五大成交之列。

恒生國指ETF半日成交35億元，罕見晉身第三大成交港股，僅次於騰訊 （00700） 及美團 （03690） ；盈富基金亦以近31億元成交，穩佔成交排行榜第5位。

恒生國指ETF及盈富基金分別追縱國企指數及恒指，是港股市場上中資股及整體港股表現的指標。在市況連日波動後，兩大指數基金成交大增，對後市又有何啟示呢?

港股ETF波動市吸資  本周4日淨入110億

港交所場內交易的7月期指及國期昨結算後，場外期指、國期今結算，恒生國指ETF及盈富基金成交增，一定程度上或與期指、國指交易的指數套戥活動有關。但兩大指數基金成交激增，相信更大程度反映資金流入。

筆者翻查彭博統計資料，發現截至昨日的本周4個易交日，盈富基金波動市中錄得近57億元資金淨流入，恒生國指ETF淨吸資亦達29億元。追蹤恒生科技指數的4隻ETF，南方科指ETF （03033） 、安碩科指ETF （03067） 、華夏科指ETF （03088） 及恒生科指ETF （03032） ，本周則合共吸資約20億元。

個股政策風險過高 轉泊ETF管理風險

換言之，追蹤恒指、國指及科指的主要港股ETF，本周淨吸資110多億元。資金流向港股ETF，固然可能是看好港股長綫投資價值低位吸納，但筆者相信更多應是投資者為免投資個股的政策風險過高，適量減持個股泊向股指ETF管理風險的做法。

全球5大中資股ETF 本周吸資48億

外資大手減持中概科技股情況下，中資股ETF本周波動市中同見吸資。全球資產規模最大的5隻中資股ETF中，本周有3隻淨吸資，合計錄約7.8億美元淨流入，折合近48億港元。當中金瑞CSI中國互聯網（美：KWEB）及安碩中國大型股（美：FXI），分別錄4.7億及4.3億美元資金淨流入。

如此則要待股指ETF成交及吸資額稍減，而龍頭科技股繼續反彈，才是投資者風險胃納恢復，科技股以至整體港股重拾升軌的訊號。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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