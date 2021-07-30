  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？

財金猛人追蹤 17:42 2021/07/30

分享：

美股又破頂！獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment昨晚進行多項減持操作，哪些股份應該趁高位先行食糊？又有哪些值得高追？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : ARK追蹤

相關文章

長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹
2021/07/26
長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹

你可能感興趣

長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹
00:01 2021/07/26
長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹

最新專欄文章

【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版）
2021/07/23
【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？
2021/07/16
【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？
ARK追蹤 - 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版）
2021/07/08
【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版）
2021/06/26
【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版）
2021/06/11
【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版）
美股 比亞迪股份（01211） 比亞迪（美：BYDDF） Roku（美：ROKU） 京東集團—SW（09618） Shopify（美：SHOP） 京東（美：JD）

下一篇文章

【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版