【契媽股】女股神五十度操盤 美股高位減磅指標？ 財金猛人追蹤 13:04 2021/07/30 分享： 美股又破頂！獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment昨晚進行多項減持操作，哪些股份應該趁高位先行食糊？又有哪些值得高追？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 2021/07/26 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 你可能感興趣 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 00:01 2021/07/26 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 最新專欄文章 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） 2021/07/23 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ 2021/07/16 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ ARK追蹤 - 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） 2021/07/08 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） 2021/06/26 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版） 2021/06/11 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版） 美股 比亞迪股份（01211） 比亞迪（美：BYDDF） Roku（美：ROKU） 京東集團—SW（09618） Shopify（美：SHOP） 京東（美：JD）