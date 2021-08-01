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【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！

名家專區 10:35 2021/08/01

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中港股市上周遭遇重創，其中，恒指及恒科指期內分別大跌5%及6.7%，恒指更曾低見24748點。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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