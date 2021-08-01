【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 名家專區 10:35 2021/08/01 分享： 中港股市上周遭遇重創，其中，恒指及恒科指期內分別大跌5%及6.7%，恒指更曾低見24748點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 2021/07/31 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！ 2021/07/30 【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！ 【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！ 2021/07/29 【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！ 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 2021/07/28 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 2021/07/27 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 美股 港股 恒生指數 標準普爾500指數 業績公布 估值過高 人物專訪