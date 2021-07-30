【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲

原材料上漲，對企業來說扣成一定經營壓力。最近中國政府決定進一步調整部分鋼鐵產品出口關稅，以推動鋼鐵行業轉型升級和高質量發展。大行平安證券認為，出口稅收政策調整，明顯增加國內鋼材供給訊號，抑制鋼價上漲。

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