  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲

研究報告 18:02 2021/07/30

分享：

原材料上漲，對企業來說扣成一定經營壓力。最近中國政府決定進一步調整部分鋼鐵產品出口關稅，以推動鋼鐵行業轉型升級和高質量發展。大行平安證券認為，出口稅收政策調整，明顯增加國內鋼材供給訊號，抑制鋼價上漲。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業
今日
【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業
【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大
2021/07/29
【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大
【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角
2021/07/28
【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角
【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？
2021/07/27
【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？
【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落
2021/07/27
【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落
中國市場 市場動向 大行報告 中國 行業 關稅

下一篇文章

【收水預期】儲局料年底開始收水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版