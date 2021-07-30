【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 研究報告 18:02 2021/07/30 分享： 原材料上漲，對企業來說扣成一定經營壓力。最近中國政府決定進一步調整部分鋼鐵產品出口關稅，以推動鋼鐵行業轉型升級和高質量發展。大行平安證券認為，出口稅收政策調整，明顯增加國內鋼材供給訊號，抑制鋼價上漲。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 今日 【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 2021/07/29 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 2021/07/28 【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 2021/07/27 【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 2021/07/27 【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 中國市場 市場動向 大行報告 中國 行業 關稅