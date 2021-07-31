  • 29°C
香港時間 : 2021731日 (週六) 10:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業分析】當「碳中和」遇上限電

研究報告 08:42 2021/07/31

分享：

工業生產處於高景氣，天氣炎熱居民多開冷氣，中國部份地區用電量創新高，中國在2021年5月開始製定有序用電方案，亦即「限電」。此舉影響到部份上游行業，但同時亦帶來了新的投資機遇。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲
2021/07/30
【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲
【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業
2021/07/30
【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業
【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大
2021/07/29
【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大
【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角
2021/07/28
【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角
【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？
2021/07/27
【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？
碳中和 天氣 新能源 動力煤 用電量 電力 中國 南寧

下一篇文章

【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版