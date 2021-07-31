【行業分析】當「碳中和」遇上限電 研究報告 08:42 2021/07/31 分享： 工業生產處於高景氣，天氣炎熱居民多開冷氣，中國部份地區用電量創新高，中國在2021年5月開始製定有序用電方案，亦即「限電」。此舉影響到部份上游行業，但同時亦帶來了新的投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 2021/07/30 【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 2021/07/30 【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 2021/07/29 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 2021/07/28 【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 2021/07/27 【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 碳中和 天氣 新能源 動力煤 用電量 煤 電力 中國 南寧