中燃被低估 增長不輸蝕 名家專區 2021/07/31 分享： 昨日A、H指數繼續震盪，國企指數8月跌多升少，數據顯示7月下跌8月必然跟跌，讀者入市要小心。但中央政治局會議要求做好碳達峰、碳中和工作，天然氣是青山綠水的一環，中國燃氣（00384）未來盈利可保持14 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股震盪築底 8月繼續紅燈（第四版） 2021/07/30 港股震盪築底 8月繼續紅燈（第四版） 中字股實力談 - 長汽強者愈強 盈利續高增長 2021/07/30 長汽強者愈強 盈利續高增長 中字股實力談 - 港股反彈未完 追捧騰訊阿里（第四版） 2021/07/29 港股反彈未完 追捧騰訊阿里（第四版） 中字股實力談 - ASM業績優秀 估值可以提升 2021/07/29 ASM業績優秀 估值可以提升 中字股實力談 - 恒指現死亡交叉 港股反彈完再跌（第四版） 2021/07/28 恒指現死亡交叉 港股反彈完再跌（第四版） 中國燃氣（00384） 新奧能源（02688） 華潤燃氣（01193） 天然氣 能源及天然資源種類 疫情 石油氣 人民幣