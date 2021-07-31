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中燃被低估 增長不輸蝕

名家專區 2021/07/31

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昨日A、H指數繼續震盪，國企指數8月跌多升少，數據顯示7月下跌8月必然跟跌，讀者入市要小心。但中央政治局會議要求做好碳達峰、碳中和工作，天然氣是青山綠水的一環，中國燃氣（00384）未來盈利可保持14

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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