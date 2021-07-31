  • 32°C
香港時間 : 2021731日 (週六) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

如何解讀私宅潛在供應量

地產 14:00 2021/07/31

分享：

一手私人住宅潛在供應雖然增加至3年新高水平，不過隨着發展周期延長，實際供應增加數目有限，在現時投資需求復甦帶動下，預期市場有足夠的購買力承接新增的供應。

  • 未來3至4年一手潛在供應增加至9.6萬伙
  • 倘發展期延1年，平均每年供應約1.9萬至2.4萬伙
  • 15%住宅從價印花稅超400宗水平，投資者入市

運房局最新公布的數字顯示，未來3至4年一手潛在供應增加至9.6萬伙，雖然以平均攤分計算，每年將有多達2.4萬至3.2萬伙供應，高於過去5年的一手吸納量約1.75萬伙，但事實上隨着私樓發展周期延長，該9.6萬伙實際供應時間或有所延長。

若果以平均延長一年計算，即4至5年才能夠提供9.6萬伙，平均每年的供應量大約1.9萬至2.4萬伙，扣除部分發展商收租或自用項目，實際供應量跟每年的吸納量比較接近，而今年新增的3000伙供應在攤分4至5年後，亦只是每年增加600至750伙供應，市場應該有足夠能力消化。

同時，樓市主要靠三大購買力支持，包括用家、投資者及內地客，雖然近一年受疫情影響，內地客入市數目銳減，但近月成交所見，投資者再次變得活躍。

當中反映投資者入市的15%住宅從價印花稅個案，近兩個月錄得超過400宗水平，已接近疫情前水平，而近期不少新盤如黃竹坑站晉環、粉嶺高爾夫．御苑等都吸引老牌家族或者投資者大手掃貨，均顯示本地購買力仍然有相當承接力。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應
2021/07/06
寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應
土地供應 口水戰持續
2021/07/13
土地供應 口水戰持續
政府增短中期住宅供應有妙法
2021/07/15
政府增短中期住宅供應有妙法
房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面
2021/04/22
房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面

你可能感興趣

寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應
14:00 2021/07/06
寮屋收地+增地積比 = 加快「熟地」供應
土地供應 口水戰持續
01:00 2021/07/13
土地供應 口水戰持續
政府增短中期住宅供應有妙法
14:00 2021/07/15
政府增短中期住宅供應有妙法

最新專欄文章

專家樓論 - 樓價飛漲 焗買細戶
2021/07/30
樓價飛漲 焗買細戶
專家樓論 - 土地共享 爭取三贏
2021/07/29
土地共享 爭取三贏
專家樓論 - 閙缺地荒 新界地皮 市區地價
2021/07/29
閙缺地荒 新界地皮 市區地價
專家樓論 - 商戶租舖意慾增 助舖租尋底回升
2021/07/28
商戶租舖意慾增 助舖租尋底回升
專家樓論 - 750萬可以買……
2021/07/28
750萬可以買……
二手市場 一手市場 晉環 成交 發展商

下一篇文章

新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版