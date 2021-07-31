如何解讀私宅潛在供應量

一手私人住宅潛在供應雖然增加至3年新高水平，不過隨着發展周期延長，實際供應增加數目有限，在現時投資需求復甦帶動下，預期市場有足夠的購買力承接新增的供應。

未來3至4年一手潛在供應增加至9.6萬伙

倘發展期延1年，平均每年供應約1.9萬至2.4萬伙

15%住宅從價印花稅超400宗水平，投資者入市

運房局最新公布的數字顯示，未來3至4年一手潛在供應增加至9.6萬伙，雖然以平均攤分計算，每年將有多達2.4萬至3.2萬伙供應，高於過去5年的一手吸納量約1.75萬伙，但事實上隨着私樓發展周期延長，該9.6萬伙實際供應時間或有所延長。

若果以平均延長一年計算，即4至5年才能夠提供9.6萬伙，平均每年的供應量大約1.9萬至2.4萬伙，扣除部分發展商收租或自用項目，實際供應量跟每年的吸納量比較接近，而今年新增的3000伙供應在攤分4至5年後，亦只是每年增加600至750伙供應，市場應該有足夠能力消化。

同時，樓市主要靠三大購買力支持，包括用家、投資者及內地客，雖然近一年受疫情影響，內地客入市數目銳減，但近月成交所見，投資者再次變得活躍。

當中反映投資者入市的15%住宅從價印花稅個案，近兩個月錄得超過400宗水平，已接近疫情前水平，而近期不少新盤如黃竹坑站晉環、粉嶺高爾夫．御苑等都吸引老牌家族或者投資者大手掃貨，均顯示本地購買力仍然有相當承接力。