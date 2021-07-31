恐慌性拋售結束 是否入市良機？ 名家專區 2021/07/31 分享： 內地監管連環拳，嚇散中外市場，多間券商下調中國股票評級，不過，隨着股市已大幅下跌、未有新領域的重大監管消息推出，以及券商已下調評級，若恐慌性拋售結束，便可留意入場的機會。 中信證券指，配置型和交易型資金 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 教育股僅短炒 基本因素未轉好 2021/07/30 教育股僅短炒 基本因素未轉好 交易講場 - 港股兩因素 恐難擺脫小漲大回格局 2021/07/29 港股兩因素 恐難擺脫小漲大回格局 交易講場 - 北水非一面倒沽貨 買貨額同步增 2021/07/28 北水非一面倒沽貨 買貨額同步增 交易講場 - 恒指季檢倒數 新經濟股染藍呼聲仍高 2021/07/27 恒指季檢倒數 新經濟股染藍呼聲仍高 交易講場 - 內地「雙減」政策 券商重新檢視教育股 2021/07/26 內地「雙減」政策 券商重新檢視教育股 股票 中國 教育行業 政府政策 板塊 好未來教育（TAL Education Group，美：TAL）