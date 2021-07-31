恐慌性拋售結束 是否入市良機？

內地監管連環拳，嚇散中外市場，多間券商下調中國股票評級，不過，隨着股市已大幅下跌、未有新領域的重大監管消息推出，以及券商已下調評級，若恐慌性拋售結束，便可留意入場的機會。

中信證券指，配置型和交易型資金

...