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永明資管 港股急挫之後 兩手準備部署

名家專區 2021/08/02

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港股上周顯著急挫，恐慌情緒瀰漫，短短兩三日內股價大跌超過40至50%者比比皆是，雖然其後出現一定反彈，惟仍是難言最壞已過，投資者應該如何自處，可參考永明資產管理的專家意見。

恒生指數上周現股災，短短兩個

...

欄名 : 財金專訪

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