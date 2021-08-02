永明資管 港股急挫之後 兩手準備部署 名家專區 2021/08/02 分享： 港股上周顯著急挫，恐慌情緒瀰漫，短短兩三日內股價大跌超過40至50%者比比皆是，雖然其後出現一定反彈，惟仍是難言最壞已過，投資者應該如何自處，可參考永明資產管理的專家意見。 恒生指數上周現股災，短短兩個 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金專訪 最新專欄文章 ING銀行 商品非超級周期 內地經濟兩大亮點 2021/05/31 ING銀行 商品非超級周期 內地經濟兩大亮點 安盛投資姚遠 內地次季復甦更強 消費勢成最大亮點 2021/04/26 安盛投資姚遠 內地次季復甦更強 消費勢成最大亮點 富達陳宇昕：科技股受惠結構性趨勢 後市看三大指標 2020/10/05 富達陳宇昕：科技股受惠結構性趨勢 後市看三大指標 安盛投資姚遠 中國經濟V形復甦 下半年兩大阻力 2020/06/22 安盛投資姚遠 中國經濟V形復甦 下半年兩大阻力 美股隊長吳瑞麟 美股走勢關鍵 睇實200天綫 2020/06/01 美股隊長吳瑞麟 美股走勢關鍵 睇實200天綫 經濟 港股 美股 疫苗 恒生指數 商品 新經濟 新能源 源御霆 板塊