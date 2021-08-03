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【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！

名家專區 07:37 2021/08/03

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由於中央在7月接連出招，繼滴滴引發的科技股下跌潮後，又有教育股的「雙減」政策出台，導致教育股、科技股，甚至連帶恒指集體下挫，再創出今年新低。

...

撰文 : 投資理財周刊· Money Times

欄名 : MT專訪

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