【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 名家專區 07:37 2021/08/03 分享： 由於中央在7月接連出招，繼滴滴引發的科技股下跌潮後，又有教育股的「雙減」政策出台，導致教育股、科技股，甚至連帶恒指集體下挫，再創出今年新低。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊· Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 2021/08/02 【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 摩通私銀鄭子豐：幣策走向正常化 政策推動創新及工業升級 2021/08/02 摩通私銀鄭子豐：幣策走向正常化 政策推動創新及工業升級 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 2021/07/31 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！ 2021/07/30 【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！ 【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！ 2021/07/29 【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！ 胡一帆 碳中和 電動車 汽車 瑞銀 新能源 經濟 恒生指數 板塊 品牌