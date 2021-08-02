摩通私銀鄭子豐：幣策走向正常化 政策推動創新及工業升級 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/02 分享： 摩根大通私人銀行亞洲董事總經理兼亞洲股票策略部主管鄭子豐在接受《投資理財周刊》專訪時認為，由於市場風格切換快，投資者在部署上宜採取槓鈴策略，以平衡風險。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 今日 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 你可能感興趣 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 今日 00:01 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 最新專欄文章 【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 2021/08/01 【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 2021/07/31 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！ 2021/07/30 【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！ 【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！ 2021/07/29 【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！ 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 2021/07/28 【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 碳中和 鄭子豐 電子消費券 降準 電動車 疫情 私人銀行 貨幣政策 經濟 股票