  • 29°C
香港時間 : 2021802日 (週一) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

摩通私銀鄭子豐：幣策走向正常化 政策推動創新及工業升級

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/02

分享：

摩根大通私人銀行亞洲董事總經理兼亞洲股票策略部主管鄭子豐在接受《投資理財周刊》專訪時認為，由於市場風格切換快，投資者在部署上宜採取槓鈴策略，以平衡風險。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期
今日
專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期

你可能感興趣

專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期
今日 00:01
專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期

最新專欄文章

【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！
2021/08/01
【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！
【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！
2021/07/31
【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！
【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！
2021/07/30
【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！
【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！
2021/07/29
【名家看後市】北水持續流出？趙文利：配置港股仍是大趨勢！
【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
2021/07/28
【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策）
碳中和 鄭子豐 電子消費券 降準 電動車 疫情 私人銀行 貨幣政策 經濟 股票

下一篇文章

【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版