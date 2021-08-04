【名家看監管】長勝將軍劉國傑：燒錢是不可持續！（附名家十大持倉名單） 財金猛人追蹤 19:55 2021/08/04 分享： 內地加強對新經濟股的政策監管，引起市場震盪。不過，首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑表示，這並非中國獨有，且監管之下有利行業長期發展。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 你可能感興趣 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 00:01 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 最新專欄文章 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 今日 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 今日 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 今日 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 【內需潛力】晨星陳麗子：看好中國本土品牌長遠發展 2021/08/04 【內需潛力】晨星陳麗子：看好中國本土品牌長遠發展 【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 2021/08/03 【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 經濟 人物專訪 劉國傑 新經濟股 財富及資產管理 新經濟